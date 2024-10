Britische Medien: Thomas Tuchel ist neuer Nationaltrainer Englands

Neuer Job nach Bayern–Abschied

Der erst vor Kurzem an Krebs verstorbene Schwede Sven–Göran Eriksson (1948–2024) sowie der Italiener Fabio Capello (78) trainierten zuvor als Ausländer die Three Lions. Tuchel ist auf der Insel kein Unbekannter, coachte er doch von 2021 bis 2022 den FC Chelsea. Den Londoner Club führte er auch zum Triumph in der Champions League.