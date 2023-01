Britische Rock-Legende Jeff Beck mit 78 Jahren gestorben

Beck gilt als einer der besten Gitarristen überhaupt. Er konnte während seiner Karriere acht Grammys gewinnen und wurde zweimal in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen - mit den Yardbirds und als Solokünstler. Die Musikzeitschrift «Rolling Stone» führt Beck in ihrer Liste der 100 besten Gitarristen auf Rang fünf, hinter seinen Kollegen Keith Richards (79), Jimmy Page (79), Eric Clapton (77) und Jimi Hendrix (1942-1970).