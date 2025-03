Britische Rockband The Searchers: Abschied mit Debüt beim Glastonbury

Die Mersey–Beat–Band, die wie die Beatles aus Liverpool stammt und sich um 1960 gegründet hat, spielte immer wieder mit wechselnder Besetzung. Gründer Mike Pender (84) war bis 1985 dabei, Mitgründer John McNally (83) ist es bis heute. Der Name ist inspiriert vom Westernfilm «The Searchers». Zu den bekanntesten Songs der Band gehören «Needles and Pins», «Sweets for My Sweet» oder «Sugar and Spice».