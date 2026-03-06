Britischer Adel: Lady Violet Manners erwartet ein Baby

Hochzeit im Juni

Das Paar lernte sich laut britischer «Vogue» im Dezember 2023 kennen. Nach nur sechs Monaten Fernbeziehung verlobten sie sich. Geheiratet hatte das Paar im Juni 2025 – in der Kirche St Mary the Virgin im Dorf Bottesford in Leicestershire, gefolgt von einer Feier auf dem familiären Belvoir Castle. Violet trug an ihrem Hochzeitstag ein Couture–Kleid des britischen Designers Phillipa Lepley sowie das historische Rutland–Diadem, das seit dem 18. Jahrhundert im Familienbesitz ist. Der Bräutigam erschien traditionell im Kilt mit dem Tartanmuster der Familie Lindsay.