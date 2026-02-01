Britischer Dschungelcamp-Star Ant McPartlin kauft 10-Millionen-Villa

Dabei hatte es in McPartlins Leben nicht immer so rosig ausgesehen. Nach einer missglückten Knie–Operation wurde er von Schmerzmitteln abhängig, hinzu kamen Alkoholprobleme und der Aufenthalt in einer Entzugsklinik. Im Jahr 2018 wurde die Trennung von seiner ersten Ehefrau Lisa Armstrong nach elf Jahren Ehe bekannt. Seine ehemalige Assistentin Anne–Marie, so betont McPartlin immer wieder, habe ihm geholfen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.