Prinz Harry ist «grossartig»

Herzogin Meghan hat in der neuesten Ausgabe ihres Spotify-Podcasts zudem über die Fortschritte ihrer kleinen Tochter Lilibet (1) gesprochen. «Lili hat gerade angefangen zu laufen», erzählte die stolze Mutter. Ihr jüngstes Kind, das «ein Jahr und ein paar Monate alt» ist, sei mobil geworden und «mittendrin», scherzte die 41-Jährige. Zudem sprach sie über die «morgendliche Hektik» in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien.