Britisches Dschungelcamp: Oti Mabuse und Coleen Rooney bestätigt

Überraschung für alle «Let‹s Dance»–Fans: Oti Mabuse (34) zieht ins britische Dschungelcamp. Die neue Staffel von «I›m A Celebrity...Get Me Out Of Here!», die wie die deutsche Version in Australien gedreht wird, startet am 17. November. Nur sechs Tage vorher hat der Sender ITV jetzt die finale Besetzung bekannt gegeben. Den deutschen Fans dürfte besonders Oti Mabuse ein Begriff sein, denn sie ist die Schwester von «Let's Dance»–Jurorin Motsi Mabuse (43).