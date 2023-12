British Fashion Awards: Gewinner Sam Smith überrascht im Minirock

Auffallender Gewinner der British Fashion Awards: Musiker Sam Smith (31) wurde für virale Modemomente mit dem Preis «Cultural Innovator» geehrt. Die Trophäe wurde ihm am Montag in der Londoner Royal Albert Hall verliehen. Über den mit Stars gespickten roten Teppich lief er in einem dramatischen Outfit: Ein knapper schwarzer Minirock und hochhackige Plateaustiefel von Vivienne Westwood machten ihn zu einem der Hingucker.