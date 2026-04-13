Britney Spears begibt sich freiwillig in eine Entzugsklinik

Federline hatte sich im Oktober 2025 in seinem Buch «Memoir You Thought You Knew» zu Wort gemeldet und eindringlich vor der Situation der Mutter seiner Söhne gewarnt. Er beschrieb, dass er das Gefühl habe, die Uhr ticke. «Es ist unmöglich geworden, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre», schrieb er. «Etwas Schlimmes wird passieren, wenn sich nichts ändert – und meine grösste Angst ist, dass unsere Söhne die Scherben aufsammeln müssen.» Eine Sprecherin von Spears erwiderte damals, die Sängerin kümmere sich einzig um ihre Kinder und deren Wohlergehen.