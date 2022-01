Britney Spears: Das sind ihre zerrütteten Familienverhältnisse

Bryan Spears

Britneys Bruder Bryan (44) scheint es geschafft zu haben, sich aus der ganzen Sache so gut es geht herauszuhalten. In einem Podcast äusserte er sich im Juli 2020 zu der #FreeBritney-Bewegung verständnisvoll. Es sei frustrierend, wenn jemand einem vorschreiben würde, was man tun solle - «egal ob er in Frieden kommt, um zu helfen oder mit einer Attitüde». Auch sagte er schon damals, dass die Vormundschaft «ein grosses Ding» in der Familie Spears sei - und Britney sie schon immer habe beenden wollen.