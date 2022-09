Britney Spears: Erster Top-Ten-Hit seit zehn Jahren

Die jeden Dienstag erscheinenden «Billboard Hot 100» sind die wichtigsten Single-Charts der USA. Auch in Grossbritannien kommt das Duett gut an - hier hat es sich auf Platz 3 der Single-Charts gemütlich gemacht. In Deutschland sind die beiden Superstars auf Platz 31 eingestiegen. Und in den Charts von Spotify wird «Hold Me Closer» auf Platz 25 gehandelt - und als höchster Neueinstieg global ausgerufen.