Britney Spears: Gibt sie ein TV-Interview zu ihrer Autobiografie?

«Dreizehn Jahre sind vergangen, in denen ich mich wie ein Schatten meiner selbst fühlte», schreibt die heute 41–Jährige in einem Auszug aus «The Woman In Me», der «People» vorliegt. Wenn sie nun daran zurückdenke, «dass mein Vater und seine Partner für so lange die Kontrolle über meinen Körper und mein Geld hatten, wird mir schlecht».