Britney Spears hat geheiratet: Ihr langer Weg zum Happy End

Britney Spears (40) hat ihrem Verlobten Sam Asghari (28) am Donnerstagabend (9. Juni) in Kalifornien das Jawort gegeben. Vor der Zeremonie sorgte ein Polizeieinsatz, den der erste Ehemann des Popstars, Jason Alexander (40), ausgelöst hatte, für Aufruhr. Alexander wurde Medienberichten zufolge vor Spears' Haus festgenommen, nachdem er versucht hatte, die Hochzeit zu crashen. Er sei ihr erster Ehemann und «sie ist meine erste Frau, meine einzige Frau», soll er zuvor in einem Live-Video auf seinem Instagram-Konto gesagt haben.