Britney Spears hat vor ihrer Hochzeit eine Panikattacke erlitten

In einem weiteren Post teilte Britney Spears ein kurzes Video, das einige Ausschnitte der Hochzeit zeigt. So sieht man das weisse Kleid noch einmal in voller Pracht und wie sich Bräutigam Sam Asghari auf den grossen Tag vorbereitet. Britney Spears nahm Platz in einer weissen mit Blumen geschmückten Kutsche, die von einem Schimmel mit goldenen Hufen gezogen wurde. Die Gäste sieht man ausserdem glücklich strahlend mit Wunderkerzen in der Hand.