Britney Spears ist weg! Social-Media-Rückzug nach Enthüllungen

Britney Spears' (41) Autobiografie «The Woman in Me» (erscheint am 24. Oktober) ist noch nicht auf dem Markt und doch dominieren die Inhalte seit Tagen die Schlagzeilen. Die US–Sängerin selbst meldete sich unterdessen auch via Social–Media immer wieder zu Wort, beispielsweise mit einem erneuten Messertanz. Doch nun ist der Instagram–Account gelöscht.