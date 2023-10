Britney Spears kehrt mit Kampfansage bei Instagram zurück

Ob gewollt oder ungewollt, Sängerin Britney Spears (41) heizt das Interesse an ihrer bald erscheinenden Autobiografie «The Woman in Me» weiter an. Nachdem der Star am vergangenen Wochenende urplötzlich seinen Instagram–Account deaktiviert hatte, meldete er sich dort nun mit einer ungewöhnlichen Kampfansage zurück. Spears postete eine Torte in Herzform, auf die mit rosafarbenem Zuckerguss geschrieben wurde: «Wir sehen uns in der Hölle».