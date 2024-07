Britney Spears löscht giftigen Post zu Halseys «Lucky»-Video

In ihrem brandneuen Song «Lucky», der am gestrigen 26. Juli samt dazugehörigem Video veröffentlicht wurde, nimmt die US–Sängerin Halsey (29) deutliche Bezüge auf den gleichnamigen Hit ihres grossen Idols Britney Spears (42) aus dem Jahr 2000. Unter anderem verwendet sie darin in abgewandelter Form die Zeilen des Refrains, im Video reflektiert sie in emotionalen Bildern ihr Verhältnis zu dem Pop–Star ihrer Kindheit und zieht Parallelen zwischen ihren beiden Karrierewegen.