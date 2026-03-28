Britney Spears meldet sich erstmals nach Festnahme zu Wort

Dankesworte und Familienmomente

«Danke für eure Unterstützung... Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen ist ein echtes Geschenk!», schrieb Spears unter das Video, das sie mit ihrem 19–jährigen Sohn beim Herumalbern zeigt. Dazu setzte sie Rosen–Emojis und den Appell: «Bleibt freundlich!» Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem 4. März, als sie im kalifornischen Ventura wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde. Am nächsten Morgen kam sie wieder auf freien Fuss, wie Unterlagen des Ventura County Sheriff's Office belegen.