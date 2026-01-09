Britney Spears: Mögliches Bühnencomeback, aber nicht in den USA

Britney Spears' letzter Auftritt auf einer Tour in den USA liegt mittlerweile mehr als sieben Jahre zurück. Im Oktober 2018 betrat sie im texanischen Austin zuletzt die Bühne. In den folgenden Jahren wurde mehrfach darüber spekuliert, ob Spears zurückkehren könnte. Im Sommer 2021 hatte sie jedoch mitgeteilt, sie werde «in absehbarer Zeit auf keiner Bühne auftreten». Gut zwei Jahre später behaupteten mehrere Insider laut US–Medien, dass Auftritte oder gar ganze Tourneen derzeit nicht infrage kämen.