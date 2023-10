Britney Spears packt über kurze Affäre mit Colin Farrell aus

Britney Spears (41) sorgt aktuell mit ihrer Autobiografie «The Woman in Me» (erscheint am 24. Oktober) für unzählige Schlagzeilen. In dem Buch enthüllt sie unter anderem Details aus ihrem Liebesleben. Jetzt werden etwa neue Details ihrer kurzen Romanze mit Hollywood–Star Colin Farrell (47) in den frühen 2000er Jahren bekannt.