Britney Spears: Sam Asghari hat angeblich die Scheidung eingereicht

Kommt es jetzt zu einem Streit ums Geld?

«ET» zufolge soll er in den Scheidungsunterlagen als Trennungsdatum den 28. Juli angegeben haben. Zudem fordere er Ehegattenunterhalt und die Zahlung der Anwaltskosten. Britney Spears soll derweil bereits die bekannte Scheidungsanwältin Laura Wasser (55) engagiert haben, die schon viele Prominente vertreten hat. Das Ehepaar hat zwar einen Ehevertrag, aber laut «Page Six» will Asghari diesen nachverhandeln. Angeblich soll er der Sängerin vorwerfen, ihn betrogen zu haben. Sie jedoch weise das zurück. Über das Thema sei so ein heftiger Streit zwischen den Beiden entbrannt, dass er auszog. Offiziell bestätigt haben sie die aktuelle Berichterstattung nicht. Spears meldete sich auf ihrem Instagram-Account am Donnerstagmorgen lediglich mit einem Posting, in dem sie überlegt, sich ein Pferd zu kaufen.