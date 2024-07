Britney Spears schlägt gegen Ozzy Osbourne zurück

Der Popstar kündigte an, gegen die «Klugscheisser» zurückzuschlagen. Spears betonte, es sei ihr wichtig, andere Menschen zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, persönlich zu wachsen. «Was werdet ihr tun, um jemandem zu helfen und seine Träume zu verwirklichen», konfrontierte sie ihre Hater. Man müsse sehr vorsichtig sein, wen man in sein Umfeld lasse und in sein Herz schliesse, warnte die «Toxic»–Sängerin zudem.