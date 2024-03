Britney Spears setzt sich wieder in Szene: Bikini-Parade am Strand

In ihrer Biografie «The Woman in Me» hatte Spears erklärt, warum sie so gerne freizügige Bilder von sich mache: «Ich glaube, wenn sie schon tausende Male von anderen Leuten fotografiert worden wären, angespornt und in Pose gesetzt worden wären für die Anerkennung anderer, würden sie verstehen, dass ich viel Freude daran habe, so zu posieren, wie ich mich sexy fühle, und mein eigenes Foto zu machen.»