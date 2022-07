Britney Spears singt «Baby One More Time» - mit überraschendem Sound

Mit ungewohnt dunkler und kräftiger Stimme liefert Spears in zwei Videos eine deutlich rauchigere und langsamere Version ihres Megahits ab. Dabei beeindruckt sie mit einer überraschenden Stimmgewalt. Dass dies für ihre Fans wahrscheinlich unerwartet kommt, ahnt wohl auch die Sängerin, die dazu schreibt: «Ich habe meine Stimme in einer extrem langen Zeit nicht mehr geteilt... vielleicht zu lange.» Weiter erklärt sie zu dem neuen Sound von «Baby One More Time»: «Ich habe 14 Jahre lang nach dem gefragt, was ich möchte... eine andere Version von ‹Baby›.»