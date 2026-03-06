Britney Spears: Sprecher nennt Verhaftung «völlig unentschuldbar»

«Völlig unentschuldbar»: Sprecher kündigt Konsequenzen an

Ein Sprecher der Sängerin hat zu dem Vorfall in einem Statement, das «People» vorliegt, erklärt: «Das war ein bedauerlicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist. Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung in Britneys Leben sein. Hoffentlich bekommt sie die Hilfe und Unterstützung, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht.»