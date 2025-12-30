Britney Spears stichelt gegen ihre Familie

«Ich werde euch bald überraschen»

Doch damit nicht genug: Die Sängerin kündigte ihrer Familie einen Besuch an, der wenig nach herzlicher Umarmung klingt. «An meine liebe, süsse, unschuldige Familie ... es tut mir so leid, dass ich dieses Weihnachten beschäftigt war, aber ich werde definitiv auftauchen und euch bald überraschen ... Ich kann es kaum erwarten». Den Post beendete sie mit Grüssen an ihre siebenjährige Nichte Ivey, die Tochter ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (34): «Ich will dich nur halten, mein Liebling.»