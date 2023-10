Britney Spears teilt in Buch noch weiter gegen Justin Timberlake aus

Den Namen der Nebenbuhlerin von damals nenne Spears aus gutem Grund nicht. So habe die Frau inzwischen selbst eine Familie, die der Popstar mit ihren Aussagen nicht verletzen wolle. Findige Fans sollen sich jedoch bereits auf Spurensuche im Klatsch–Archiv begeben und die Vermutung geäussert haben, dass es sich um das ehemalige Mitglied der All Saints, Nicole Appleton (48), handeln könnte. So seien im Jahr 2000 Fotos entstanden, die Timberlake und Appleton dabei zeigen sollen, wie sie gemeinsam ein Hotel in London aufsuchen.