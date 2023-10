Britney Spears über ihren Zusammenbruch: «Vor lauter Trauer verrückt»

Britney Spears (41) beschreibt in ihrer Autobiografie «The Woman in Me», wie es zu ihren öffentlichen Zusammenbrüchen in den Jahren 2007 und 2008 kam. Das berichtet die «New York Times» vorab über das Buch. Zu den Vorfällen, bei denen sich Spears unter anderem den Kopf rasierte oder das Auto eines Paparazzos mit einem Regenschirm attackierte, schreibt sie demnach: Sie habe unter Trauer und dem Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex–Mann Kevin Federline (45) gelitten.