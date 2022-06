Britney Spears: Vater will sie vor Gericht zerren

«Sie glaubt einfach, dass sie vor Gericht und in den sozialen Medien sagen kann, was sie will»

Weingarten will vor Gericht klären, ob Britney Spears in ihren öffentlichen Statements die Wahrheit sagt. Dabei gebe es zwei Möglichkeiten. Entweder habe die 40-Jährige «das Wissen über ihre Anschuldigungen, das sie in den Gerichtsakten und in den sozialen Medien zu haben behauptet», oder sie habe «kein solches Wissen oder Unterstützung und glaubt einfach, dass sie vor Gericht und in den sozialen Medien sagen kann, was sie will, unabhängig davon, ob ihre Anschuldigungen wahr sind.»