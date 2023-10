Britney Spears war von Justin Timberlake schwanger - und trieb ab

Immer mehr teils schockierende Passagen aus Britney Spears' (41) Autobiografie «The Woman in Me» kommen eine Woche vor der Veröffentlichung am 24. Oktober ans Tageslicht. Die jüngste von ihnen, die nun die US–Seite «People» veröffentlichte, hat es in sich. Spears gibt darin an, dass sie mit 19 Jahren schwanger wurde – durch ihren Ex–Freund und «Mickey Mouse Club»–Kollegen Justin Timberlake (42).