Britney Spears wettert gegen Dokumentationen über sie

«Sie haben mich immer so behandelt, das ist wirklich genau das, was meine Familie getan hat. Die haben mich weggeworfen und wie nichts behandelt», fügte sie dem hinzu. Es sei so «beleidigend», dass es nicht mal mehr «witzig» sei, so Spears. Mittlerweile sei sie es leid, Menschen zu verteidigen, die sie nicht verteidigen würden.