Britney Spears wird im Kapitol erwartet

Es gäbe auch andere Beispiele, in denen Menschen zu Unrecht durch Vormundschaft zum Schweigen gebracht würden. Spears schrieb dazu in ihrem Kommentar, dass sie sich «sofort geschmeichelt» gefühlt habe, als sie der Brief erreichte. Das sei bereits vor Monaten gewesen, doch sie habe sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der «Heilungsphase» befunden, weswegen sie die Einladung erst jetzt öffentlich machte. Datiert ist das Schreiben auf den 1. Dezember 2021.