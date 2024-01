Britney Spears wird «niemals in die Musikindustrie zurückkehren»

Gerüchte nach Song–Ankündigung

Gerüchte um ein neues Album kamen auf, nachdem Britney Spears Ende Oktober 2023 in den sozialen Medien einen neuen Song namens «Hate You To Like Me» ankündigte. Wann dieser erscheinen soll, verriet sie allerdings nicht. Es wäre ihr erster neuer Solosong seit der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums vor sieben Jahren.