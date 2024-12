Britney Spears zeigt sich zum Geburtstag im sexy Outfit in Mexiko

Popsängerin feiert Geburtstag in Mexiko

Anlässlich ihres Geburtstages zeigte sich Spears‹ nun in einem Instagram–Video in einem elfenbeinfarbenen, dessousähnlichen Unterkleid mit verziertem Saum aus Blumenspitzen. Dazu kombinierte die Sängerin eine perlenbesetzte Halskette mit Goldakzenten, schwarze Riemchen–Pumps und ein weisses Spitzentuch. Während des Posierens für die Kamera rundete Spears› ihren Look mit einem kräftigen roten Lippenstift ab. Passend dazu kommentierte die Sängerin ihren Instagramauftritt mit den Worten: «Vor dem Abendessen rote Lippen und leckerer Wein!!!»