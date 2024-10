Broadway-Star Gavin Creel stirbt mit 48 Jahren

Wie «Variety» weiter berichtet, gewann Creel 2017 seinen ersten Tony Award als bester Hauptdarsteller in einem Musical für die Rolle des Cornelius Hackl in der Broadway–Neuauflage von «Hello, Dolly» mit Bette Midler (78). Davor war er 2009 für «Hair» und 2002 für «Thoroughly Modern Millie» nominiert. Ausserdem gewann er 2023 einen Grammy für das beste Musiktheateralbum für die Broadway–Wiederaufnahme von Stephen Sondheims (1930–2021) «Into the Woods». Creel gab sein Fernsehdebüt 2003 in «Eloise at the Plaza» und spielte auch in «American Horror Stories» und mehr mit.