«Brontë Blush»: So gelingen rosige Wangen à la Margot Robbie

Die neue filmische Adaption von Emily Brontës Weltliteratur–Klassiker «Wuthering Heights» sorgt derzeit für intensiven Gesprächsstoff in der Filmwelt. Sowohl enthusiastisches Lob als auch scharfe Kritik begleiten das Werk von Regisseurin Emerald Fennell, doch an diesem popkulturellen Ereignis führt kein Weg vorbei. In einer Sache herrscht jedoch über alle Lager hinweg Einigkeit: Der «Brontë Blush» ist der ästhetische Volltreffer der Saison.