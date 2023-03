Brooke Shields: «Es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe»

In der Doku spreche Shields offen über den Vorfall, der sich vor mehr als 30 Jahren ereignet haben soll. Kurz nach ihrem Abschluss in Princeton habe sie sich demnach mit einer Hollywood-Führungskraft zum Essen getroffen - in der Hoffnung auf eine Rolle. Der namentlich nicht genannte Mann habe sie auf sein Hotelzimmer eingeladen, um dort ein Taxi zu rufen. Dort sei Shields dann angegriffen worden. Sie habe «nicht gekämpft» und sei wie erstarrt gewesen, erzähle sie in der Dokumentation. Schon zuvor war sie noch als Mädchen in Filmen wie «Pretty Baby» (1978) und «The Blue Lagoon» (1980) sexualisiert worden.