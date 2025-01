Brooke Shields feiert ihren 60. Geburtstag ein ganzes Jahr lang

Am 31. Mai wird Brooke Shields 60 Jahre alt. Während sie auf der Bühne einer Veranstaltung mit dem Titel «An Evening with Brooke Shields» in New York City unter anderem über ihr neues Buch «Brooke Shields Is Not Allowed To Get Old: Thoughts on Aging as a Woman» (dt. Brooke Shields ist es nicht gestattet, alt zu werden: Gedanken über das Altern als Frau) gesprochen hat, teilte sie ihre ungewöhnlichen Geburtstagspläne mit. Sie feiere mit verschiedenen Menschengruppen und monatelang.