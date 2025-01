Brooke Shields fühlt sich im Alter selbstsicherer

Am 31. Mai feiert sie ihren 60. Geburtstag, doch einschüchtern lässt sich der Kult–Star aus «Die blaue Lagune» davon nicht. Im Gegenteil: «Je mehr von mir erwartet wird, dass ich unsichtbar bin, keine Forderungen stelle oder verblasse, damit ich als eine bestimmte (sprich: jüngere) Version von Brooke Shields in der Zeit eingefroren werden kann, desto mehr beabsichtige ich, aufrecht zu stehen und Platz einzunehmen als die Frau, die ich jetzt bin», schreibt sie in ihrem neuen Buch «Brooke Shields Is Not Allowed To Get Old: Thoughts on Aging as a Woman» (dt. Brooke Shields ist es nicht gestattet, alt zu werden: Gedanken über Altern als Frau), das am 14. Januar veröffentlicht wird. Auf Instagram postete sie bereits das Buchcover.