Brooke Shields: So geht sie mit dem Auszug ihrer Kinder um

Zudem musste sie sich an die «erwachsene» Version ihrer jüngeren Tochter erst gewöhnen, wie sie auch erzählte: «Ich sagte zu meiner Tochter: ‹Ich muss dich erst einmal kennen lernen›», so Shields. «‹Denn ich kenne dich nur so, dass du tust, was ich dir sage, dass du tun sollst. Und du bist kein Baby mehr.›»