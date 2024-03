Brooke Shields: Süsse Liebeserklärung an ihren Mann

Shields und Henchy lernten sich 1998 kennen, als sie gemeinsam an der NBC–Spezialsendung «Christmas in Washington» arbeiteten. Drei Jahre später heirateten sie in Marina del Rey, Kalifornien. Zum 22–jährigen Ehejubiläum im vergangenen Jahr hatte die Schauspielerin gewitzelt: «Niemanden sonst würde ich lieber in den Wahnsinn treiben».