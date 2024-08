Brooke Shields' Tochter erklärt: «Ich war zwei Jahre lang eingefroren»

Ihre Offenheit über postnatale Depressionen soll auch ihren Töchtern helfen

Nicht nur mit dem Thema künstliche Befruchtung geht Brooke Shields offen um. Auch das Thema postnatale Depression hat sie aus der Tabu–Zone geholt. 2005 schrieb der «Blaue Lagune»–Star darüber in seinem Buch «Down Came the Rain». Damals war sie eine der ersten prominenten Frauen, die über ihren Kampf mit Gefühlen der Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit nach der Geburt berichtete. Das Buch ihrer Mutter habe «das Leben vieler Frauen verändert», findet Rowan. So habe «etwas so Schreckliches» schliesslich ein positives Ende gefunden, «und sie hat jetzt aufgrund dessen, was sie durchgemacht hat, eine stärkere Verbindung zu mir».