Brooklyn Beckham: Darum packt er jetzt über den Familienstreit aus

Das junge Paar soll ausserdem frustriert darüber gewesen sein, Dinge zu lesen, die «nicht wahr waren». Die beiden hätten nun einfach genug von dem Drama gehabt, dass sich in den vergangenen Monaten immer weiter zugespitzt habe: «Letztendlich ist daraus ein riesiger Machtkampf zwischen zwei mächtigen Familien geworden.» In der vergangenen Woche habe es dann den Tropfen gegeben, «der das Fass zum Überlaufen brachte, sie konnten es einfach nicht mehr ertragen». Mit dem Statement wolle das Paar auch eine Art Schlussstrich ziehen: «Sie haben genug und wollen endlich nach vorne blicken.»