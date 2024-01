Brooklyn Beckham macht sich über die Kochkünste seiner Frau lustig

Der Beckham–Spross teilt seit mehreren Jahren Kochinhalte in sozialen Medien und leitete ausserdem von 2021 bis 2022 eine Facebook–Serie mit dem Titel «Cookin' with Brooklyn». Darin kochte er zusammen mit professionellen Köchen oder Prominenten. Der 24–Jährige sagte, dass sich nun die nächste Generation der Beckhams – also er und seine drei Geschwister – zum Kochen treffen. «Wir sagen nie, dass es wie ein Wettbewerb ist, auch wenn wir uns gegenseitig ein bisschen auf die Nerven gehen – das ist einfach das, was Brüder tun. Wir alle in der Küche. Einfach Musik hören, zusammen kochen, es macht Spass.» Es sei einfach «das Beste». Die Kochleidenschaft des Beckham–Clans scheint seine Frau, mit der er seit 2022 verheiratet ist, wohl nicht zu teilen. Sie kommt offenbar eher nach ihrer Schwiegermutter Victoria.