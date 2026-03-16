Brooklyn Beckham und seine Nicola setzen bei Elton John ein Zeichen

Ausweichen statt Antworten

Der gemeinsame Auftritt kam nicht einmal eine Woche, nachdem Nicola eine direkte Frage zum anhaltenden Familienstreit in einem Interview mit «The Hollywood Reporter» gekonnt umschifft hatte. Auf die Frage, wie sie mit der öffentlichen Aufmerksamkeit rund um Brooklyns Entfremdung von seinen Eltern David und Victoria Beckham sowie seinen drei Geschwistern umgehe, wich die Schauspielerin aus und sprach stattdessen über ihr kommendes Filmprojekt. «Ehrlich gesagt war ich im Schnittraum. Wir hatten keine Freizeit. Wir haben einfach versucht, eine Deadline für Cannes einzuhalten. Und es war so schön, meinen Fokus darauf zu lenken und kreativ zu sein», wird sie von dem Branchenmagazin zitiert.