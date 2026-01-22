Brooklyn und Nicola Peltz Beckham erstmals seit Statement gesichtet

Wenige Tage nach dem öffentlichen Bruch mit seinen Eltern David (50) und Victoria (51) wurde Brooklyn Peltz Beckham (26) erstmals mit seiner Ehefrau Nicola (31) in der Öffentlichkeit gesichtet. Von Krisenstimmung ist dabei nichts zu sehen – im Gegenteil: Der älteste Beckham–Sohn und seine Ehefrau wirken nur drei Tage nach dem explosiven sechsseitigen Statement auf Instagram losgelöst und glücklich. Die Botschaft scheint eindeutig: Wir stehen zusammen.