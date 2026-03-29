Brooks Nader: Roter «Baywatch»-Badeanzug sorgte für Tränen

Brooks Nader ist bislang nicht als Schauspielerin bekannt

Nader hat sich bislang besonders als Model und mit Auftritten in TV–Shows wie der US–Version von «Let's Dance» einen Namen gemacht. Auch andere Darstellerinnen und Darsteller, die zur Besetzung des geplanten «Baywatch»–Reboots gehören, bringen kaum bis keine Schauspielerfahrung mit. Für die US–Turnerin und Influencerin Olivia Dunne (23), oder auch Livvy Dunne, ist es so beispielsweise die erste professionelle Schauspielrolle.