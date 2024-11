Bruce Darnell kommt mit einer «guten Portion Drama» an den Fürstenhof

Freude an der Schauspielerei

Eine Rückkehr an den Fürstenhof schliesst Darnell nicht aus. «Ich würde mich sehr freuen, zurückzukehren und die Geschichte weiterzuerzählen», so der Entertainer. Vielleicht sieht man ihn bald auch in anderen Produktionen? Zumindest scheint er Gefallen an der Schauspielerei zu haben. «Ich träume davon, einmal in einem historischen Drama mitzuspielen – diese Kostüme, die alten Geschichten, das fasziniert mich. Aber auch eine spannende Krimiserie würde mich reizen», erzählt er.