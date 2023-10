Bruce Springsteen geht 2024 auf Tour: Nur ein Konzert in Deutschland

Jubel in der niedersächsischen Landeshauptstadt: Zu seinem einzigen Deutschland–Konzert tritt Rock–Superstar Bruce Springsteen (74) kommenden Sommer in Hannover auf. Wie er via Instagram bekannt gab, rockt der «Boss» mit seiner E Street Band nach überstandenen gesundheitlichen Problemen am 5. Juli 2024 die Heinz von Heiden Arena. Angestammte Konzert–Grossstädte wie Berlin oder Köln gehen damit auch 2024 leer aus. Der Gig in Hannover ist Teil einer Stadion–Tournee mit 22 Konzerten in ganz Europa mit dem Auftakt am 5. Mai 2024 im walisischen Cardiff.