Bruce Springsteen: «Ich bin kein Milliardär»

Von Beginn seiner langen und höchst erfolgreichen Karriere an, gilt der US–Rockmusiker Bruce Springsteen (75) als musikalischer Vertreter des amerikanischen kleinen Mannes, der das harte und zuweilen deprimierende Leben der arbeitenden Bevölkerung in seinen Songs widerspiegelt. Dass es sich dabei um ein grosses Missverständnis handelt, hat Springsteen selbst nie bestritten – schliesslich habe er, abgesehen von kleinen Jobs als Anstreicher, in seinem Leben fast ausschliesslich als Musiker gearbeitet.